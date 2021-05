Gensight biologics : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son objectif de 'surperformance' sur le titre Gensight Biologics, avec un objectif de cours relevé de 14 à 15 euros.



Le bureau d'analyses met en avant une publication de Gensight dans le prestigieux journal 'Nature Medecine', au sujet de la restauration de certaines fonctions visuelles chez un patient aveugle.



'La démonstration sur ce premier patient de la faisabilité de cette technologie place Gensight comme un actif de choix dans un domaine prometteur et positionne la société comme cible potentielle d'acteurs industriels qui pourraient s'intéresser à l'optogénétique', note Oddo.



Le broker relève d'ailleurs la probabilité de succès du projet dans son modèle de 25 à 50%, ce qui justifie, selon lui, la hausse de l'objectif de cours.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.