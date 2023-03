Gensight biologics : Oddo garde son avis malgré les retards

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance sur le titre GenSight Biologics et son objectif de cours de 7E.



L'annonce de retards successifs pour la sortie de Luvemoq devrait peser sur le titre à court terme selon l'analyste ' et alimenter un sentiment de lassitude chez les investisseurs '.



Mais pas de quoi remettre en cause pour Oddo ' les qualités intrinsèques de la société, de Lumevoq et de son potentiel commercial '.



Pour l'analyste, la société offre un risk/reward attractif au regard de la maturité de son pipeline et d'une valorisation décotée.



' Le principal bémol à notre thèse d'investissement réside dans la dilution liée aux prochains tours de financement attendus à court et moyen terme ', analyse Oddo.



