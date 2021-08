Gensight biologics : Données positives publiées dans le JNO

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce que le Journal of Neuro-Ophthalmology (JNO) a publié les résultats de l'étude RESTORE, qui montrent l'effet prolongé d'une injection unilatérale de Lumevoq trois ans après administration dans les essais cliniques RESCUE et REVERSE.



L'article présente des analyses montrant une amélioration soutenue de l'acuité visuelle dans les deux yeux des patients traités unilatéralement, et des scores de qualité de vie trois ans après que les sujets ont reçu le traitement Lumevoq.



Pour rappel, RESCUE et REVERSE étaient des essais cliniques de phase III randomisés, en double masqué, contrôlés par injection simulée, qui ont évalué l'efficacité et l'innocuité de la thérapie génique Lumevoq dans le traitement de la perte de vision due à la NOHL-ND4.



