Genoway : Avec ses souris de laboratoire, Genoway enregistre des revenus records

(BFM Bourse) - La société de biotechnologie spécialisée dans l'élaboration de rongeurs visant à mimer les réactions et les mécanismes génétiques de l'organisme humain, vient d'annoncer un semestre record. GenOway compte sur son activité Catalogue pour se positionner progressivement comme un acteur de référence des souris de laboratoire génétiquement modifiés.

Pour Genoway, les rongeurs ont un super pouvoir. Fondée en 1999, la société de biotechnologie élève des rats et des souris génétiquement modifiés pour les études précliniques des laboratoires pharmaceutiques. Elles servent à tester des candidats médicaments dans des conditions similaires de celles du corps humain.

Genoway compte parmi ses clients 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.) et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales. Les "Big Pharma" telles que Pfizer, Novartis ou Bristol Myers Squibb, Jenssen pour ne citer qu'elles, ont recours aux modèles élaborés par Genoway.

Depuis 20 ans, la société a développé plus de 2.500 modèles de recherche, basées sur la technologie dite des "ciseaux moléculaires" CRISPR-Cas9. Elle permet de couper l'ADN à un endroit précis du génome, dans n'importe quelle cellule. C'est un outil de premier plan pour créer des modèles de recherche permettant de tester des candidats médicaments, de mimer des pathologies ou de développer des thérapies géniques. Autre avantage de la technologie CRISPR-Cas9, cette dernière permet également de réduire d'environ 25% le temps de développement d'un modèle transgénique par rapport aux technologies utilisées jusqu'à maintenant.

Fin 2018, Genoway a acquis les droits d’utilisation de la technologie CRISPR-Cas9 auprès du groupe allemand Merck. Cet accord confère l'exclusivité à Genoway d'utiliser sa technologie pour la partie rongeurs. Les clients et partenaires de la biotech française doivent obligatoirement passer par Genoway pour accéder à une gamme complète de modèles d'humanisation, c'est-à-dire des modèles où un gène de souris est remplacé par un gène humain. Les rongeurs de Genoway peuvent également imiter des maladies humaines comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou bien le glioblastome, un cancer cérébral le plus fréquent chez l'adulte.

Une activité recentrée sur les "catalogues"

Fin 2021, la société lyonnaise a par exemple conçu une souris de laboratoire transgénique permettant de reproduire "le plus fidèlement possible" les symptômes les plus graves, chez l'homme, d'une infection au Covid-19 et autres types de coronavirus. Ce modèle est basé sur l’utilisation d’un modèle catalogue de Genoway, la BRGSF-HIS (pour Human Immune System) qui permet de reconstituer un système immunitaire humain dans la souris.

Partant du constat que les virus respiratoires comme le Sars-Cov2 responsable de la Covid-19 vont s’installer durablement dans notre quotidien, le modèle proposé par Genoway permettra également d’étudier les infections par d’autres types de coronavirus et d’en évaluer la dangerosité, les symptômes potentiels associés et d’élaborer de façon préventive des vaccins et des traitements.

Ce nouveau modèle a garni une gamme "Catalogue" qui s'étoffe au fil des trimestres. Au dernier pointage semestriel, la société Genoway se disait bien partie pour réaliser son objectif fixé 3 ans auparavant, de disposer d’une trentaine de modèles catalogues ICP (immune checkpoint) à fin 2022. A fin juin dernier, l’entreprise disposait déjà de 27 modèles proposés à la vente.

Une profitabilité record

A tel point que sur le semestre écoulé, la société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 7,8 millions d'euros, contre 6,2 millions d'euros au 1er semestre 2021, soit une croissance exclusivement organique de 26%. Cette solide hausse du chiffre d’affaires se traduit, comme les semestres précédents, par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de 57% par rapport au 1er semestre 2021.

La croissance soutenue des ventes de modèles Catalogues, dont le modèle économique est structurellement plus rentable, a permis une accélération de l’Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements), qui passe de 0,2 million d'euros au 1er semestre 2021 à 1,3 million d'euros au 1er semestre 2022. Genoway ajoute que cette hausse est le résultat d’une meilleure maîtrise de la structure de coûts, et en particulier des coûts d’élevage qui sont moins importants pour les modèles Catalogue que pour les modèles "Sur Mesure". Le résultat net ressort quant à lui en amélioration de 900.000 euros pour s’établir à 0,2 million d'euros à la fin du 1er semestre 2022 après une perte de 0,7 million d'euros en 2021.

"La société a démontré la pertinence de son offre Catalogue qui progresse à un rythme supérieur à 50% sur le semestre, après des hausses annuelles successives de 45% en 2021, 33% en 2020 et 24% en 2019" déclare Benjamin Bruneau, directeur financier de Genoway. "Dorénavant, nous démontrons la pertinence de cette stratégie vertueuse, avec une marge d’Ebitda en forte progression, à près 18%, et qui se rapproche de l’objectif de plus de 25% d’Ebitda visé à l’horizon 2024. Ces résultats arrivent six mois en avance par rapport à nos attentes", ajoute-t-il.

La performance économique réalisée au cours du 1er semestre 2022 a généré une trésorerie de 1,4 million d'euros qui a permis de financer les investissements du semestre à hauteur de 1,2 million d'euros. "De plus, nous sommes en capacité de générer un flux net de trésorerie de l’ordre de 1,3 million d'euros qui nous permet à la fois de financer nos investissements courants mais également de poursuivre le développement de notre offre Catalogue", poursuit Benjamin Bruneau.

Deux familles de modèles à venir

Genoway est confiant pour la suite de l'exercice et table sur une dynamique de croissance au second semestre "similaire aux semestres précédents." La société a toujours pour objectif de dépasser 17 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2022 après des ventes de 14 millions d'euros l'an dernier et 11 millions en 2020. La profitabilité de Genoway devrait quant à elle se maintenir à "un niveau élevé", avec pour objectif de réaliser une marge d’Ebitda au second semestre 2022 "supérieure à celle de la première moitié de l’exercice", ajoute la société lyonnaise.

Parallèlement aux modèles qui font les beaux jours de Genoway, la société indique avoir mis en place ces deux dernières années, deux consortiums avec plusieurs leaders de l’industrie pharmaceutique afin de développer et de valider deux familles de modèles de nouvelle génération.

Les partenaires en question ont versé à ce jour plus de 2 millions d'euros. Ils disposeront d’une priorité de deux ans sur ces modèles à très haute valeur ajoutée, lesquels seront inscrits au catalogue de Genoway dès la fin de leur période d’exclusivité soit fin 2023. Ces deux nouvelles familles de modèles sont les premiers "actifs" que la société développe pour construire son prochain plan stratégique, lui permettant de dépasser les 30 millions d'euros à horizon 2024.

Le profil de croissance et les résultats présentés ce jour séduisent les investisseurs, qui font grimper le titre Genoway de plus de 6% à 3,83 euros, vers 16h00. Le recentrage sur les modèles Catalogue a été payant pour la société, le dossier ayant gagné plus de 160% sur les trois dernières années. L'action reste toutefois éloignée de son prix d'introduction fixé à 4,96 euros en mai 2007.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse