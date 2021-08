Genkyotex : L'intérêt de la FDA envers le potentiel du setanaxib propulse Genkyotex au plus haut depuis deux ans

(BFM Bourse) - La société biopharmaceutique franco-helvète, majoritairement détenue par le suédois Callidias, voit son cours s'envoler de plus de 40% à un sommet depuis août 2019 grâce à l'obtention du statut "Fast Track" auprès de l'autorité américaine du médicament pour son composé le plus avancé.

Lorsque Genkyotex décolle, le mouvement est d'autant plus brutal qu'il reste peu de titres disponibles sur le marché. Depuis l'OPA de Calliditas Therapeutics fin 2020, la biotech suédoise détient plus de 85% des parts de son homologue franco-helvète, ce qui signifie qu'en cas de bonne nouvelle les titres disponibles à la vente sont peu nombreux. Lundi vers 10h30, le cours décolle ainsi de 40,69% à 4,305 euros, un niveau inédit depuis août 2019.

La hausse de Genkyotex sur Euronext Paris salue l'obtention de la désignation "Fast Track" pour le setanaxib en tant que traitement potentiel des patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie hépatique orpheline chronique.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le "Fast Track" est l'un des dispositifs conçus par l'agence américaine du médicament pour faciliter le développement et l’évaluation des traitements destinés à traiter des maladies graves ou mortelles et qui démontrent le potentiel de répondre à des besoins médicaux non satisfaits.

Comme le rappellent Genkyotex et sa maison mère, le setanaxib (précédemment désigné GKT831) a démontré lors d'un essai de phase 2 une activité anti-fibrotique (mesurée par Fibroscan) ainsi qu'un impact statistiquement significatif sur la fatigue des patients, associés à un profil de tolérance favorable. Une étude pivot (phase 2/3) doit débuter dans le courant du second semestre.

À noter que cours de Calliditas est loin de suivre le même mouvement, cédant 1,1% à 126 couronnes suédoises à Stockholm.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse