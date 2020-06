Genkyotex : De nouvelles données dans la fibrose du foie relancent le cours de Genkyotex

(BFM Bourse) - La molécule en développement setanaxib (GKT831) a démontré un effet significatif contre la fibrose, phénomène de cicatrisation excessive qui peut entraîner la défaillance d'un organe vital, selon de nouvelles données cliniques présentées par la société de biotechnologies.

On les appelle pathologies fibroprolifératives ou maladies fibrotiques. Leurs principaux mécanismes d'action sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets. Mais on sait que leur évolution peut devenir grave, parfois fatale lorsqu'elles atteignent des organes vitaux tels que le rein, le coeur, le poumon ou le foie. À l'origine de ces maladies : la fibrose, autrement dit une cicatrisation excessive des tissus.

Lorsqu'un organe est lésé que ce soit par une blessure directe ou à cause d'un inflammation (plus rarement du fait d'un défaut génétique), des cellules spécialisées, appelées fibroblastes, s'attellent à le réparer en commençant par colmater la lésion en produisant une matrice riche en collagène. Lorsque l’organe régénère, ce tissu de cicatrisation, devenant inutile, est progressivement éliminé - tout comme la marque d'une cicatrice sur la peau s'atténue peu à peu. Mais voilà, le processus de cicatrisation peut devenir pathologique. En cas d'atteintes répétées -pour le foie par exemple en cas d'inflammation chronique pour cause d'accumulation de graisse, la fameuse "NASH"- le tissu cicatriciel est de moins en moins bien résorbé et remplace définitivement le tissu sain : la fibrose s'installe, le foie fonctionne de plus en plus mal, jusqu'à nécessiter une transplantation (si on a le temps d'échapper au cancer).

Un petit Poucet du secteur

Dans ce contexte, la société franco-suisse Genkyotex se distingue jeudi sur Euronext. Avec une capitalisation totale de 27,7 millions d'euros, la firme reste certes un petit Poucet à l'échelle tricolore (Genfit, qui a obtenu en 2018 des résultats positifs d'efficacité dans cette même maladie, pèse actuellement huit fois plus en Bourse). Mais la société vient de publier des données supplémentaires issu d'un essai de phase 2 (dont l'issue positive a été annoncée l'an dernier) qui permettent de mieux cerner l’action de son traitement expérimental en tant qu’anti-fibrotique. Dans la foulée l'action grimpe de 6,25% à 2,38 euros.

Selon les données présentées par Genkyotex, chez les patients présentant au FibroScan une dureté hépatique élevée (indicateur de fibrose du foie avancée), l'administration de la molécule a à la fois réduit la formation du collagène de type III (le principal type de collagène sécrété par les fibroblastes) et induit sa dégradation, ce qui a entraîné une réduction nette de l'accumulation du collagène. Plus précisément, après 24 semaines de traitement, le setanaxib a réduit le niveau de PRO-C3 (formation de collagène III), augmenté les niveaux de C3M (dégradation du collagène III) et réduit le rapport PRO-C3/C3M. Le setanaxib a également accru les taux sérologiques de C4M, un marqueur de dégradation d'un autre type de collagène, type IV.

"Ces résultats apportent une preuve supplémentaire de l'activité anti-fibrotique du setanaxib et peuvent expliquer la réduction marquée et rapide de la dureté hépatique observée dans notre essai de Phase 2 réalisé avec succès dans la CBP. Le ciblage de la fibrose hépatique est un objectif thérapeutique clé dans la CBP car une fibrose hépatique avancée prédit les complications liées à la CBP y compris chez les patients qui bénéficient d’une réponse biochimique après un traitement par des agents anticholestatiques", a expliqué le docteur Philippe Wiesel, directeur médical de Genkyotex. Ces nouvelles données confortent l'entreprise dans son intention d'inclure des patients présentant une rigidité hépatique élevée lors d'un prochain essai pivot de phase 3 (précédant la demande de mise sur le marché).

Genkyotex soumettra par ailleurs ces nouvelles données pour présentation lors de conférences internationales sur les pathologies hépatiques.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

