General electric : Va rénover les turbines de Rock Island (USA)

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy annonce la signature d'un accord de conception-construction avec Chelan County PUD, pour démarrer le processus de conception de la réhabilitation de huit groupes bulbe de production à Rock Island Powerhouse, aux États-Unis.



Installées dans les années 1970, ces groupes avaient une durée de vie de 40 ans et montrent des signes d'usure.



L'objectif principal de la réhabilitation du Powerhouse 2 est ainsi de maintenir la fiabilité globale de l'équipement de la centrale pour les 40 prochaines années en utilisant des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement, deux facteurs importants qui ont guidé le développement d'une nouvelle solution hydroélectrique, assure GE.



