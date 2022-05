General electric : Va moderniser la centrale brésilienne d'Itaipu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE annonce la signature d'un contrat portant sur la modernisation de la centrale hydroélectrique d'Itaipu, au Brésil, la seconde plus grande centrale du monde.



Avec son barrage de 8km de long culminant à 200m situé sur le fleuve Parana - entre Brésil et Paraguay - cette centrale dispose d'une capacité installée de 14 GW couvrant en moyenne 8,4 % de la consommation électrique brésilienne et 85,6 % de la consommation paraguayenne.



Un consortium dirigé par GE Hydro Solutions sera responsable de la mise à niveau de la centrale électrique. Le projet de rénovation devrait s'étirer sur 14 ans et permettra de mettre à niveau les équipements et systèmes des 20 groupes mais aussi des systèmes de mesure, de protection, de contrôle, de régulation et de surveillance de la centrale hydroélectrique.



Le directeur technique exécutif d'Itaipu, David Krug, souligne que la mise à niveau de l'usine est le résultat d'une planification approfondie qui a commencé au début des années 2000 et a traversé plusieurs phases. Selon Krug, l'investissement est nécessaire car de nombreux actifs sont encore analogiques ou technologiquement obsolètes et fonctionnent depuis près de 40 ans.





