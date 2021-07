General electric : Une solution de sécurité pour Avelo Airlines

(CercleFinance.com) - GE annonce que sa solution de sécurité numérique a été sélectionnée par Avelo Airlines pour améliorer l'efficacité de sa flotte.



Avelo Airlines a adopté la solution de surveillance et de traitement des données de vol d'assurance qualité des opérations de vol électronique (eFOQA).



La compagnie aérienne exploitera les données de vol pour atteindre les meilleures normes de sécurité et d'efficacité, permettant la participation à des programmes de sécurité de pointe en partenariat avec la Federal Aviation Administration (FAA).



' eFOQA Mainline offre une grande valeur aux compagnies aériennes avec un accès illimité au système de mesure d'événements (EMS) de GE Digital Aviation Software pour les analystes de sécurité ' indique le groupe.



