General electric : Remporte un contrat avec Energinet au Danemark

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que la division Grid Solutions de GE Renewable Energy a remporté un contrat d'Energinet -propriétaire, opérateur et développeur de systèmes de transmission d'électricité et de gaz naturel au Danemark- portant sur pour 31 sous-stations électriques à isolation gazeuse sans gaz SF6.



Ces baies seront installées aux sous-stations d'Amagerværket (AMV) et de Vigerslev Koblingsstation (VIK) à Copenhague, permettant ainsi de renforcer le réseau électrique de la ville qui fait face à une croissance démographique et une consommation électrique en constante augmentation.



La solution proposée par GE utilise le gaz g3 comme isolant, une alternative au SF6, un gaz a effet de serre extrêmement puissant. Ainsi, 'le gaz g3 a un potentiel de réchauffement global (PRG) d'environ 99 % inférieur à celui du SF6', assure GE.



D'ailleurs, afin d'accompagner et soutenir sa politique en matière de gaz à effet de serre, le Danemark a imposé une taxe de 577E par kg sur le SF6, rendant les produits g3 de GE encore plus attrayants pour ses gestionnaires de réseau de transport et de distribution (TSO).



