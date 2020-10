General electric : Le titre gagne 2%, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Les actions de GE sont en hausse de près de 2 %, alors que Goldman Sachs a relevé son conseil sur le titre à 'Achat' avec un objectif de cours de 10 dollars sur 12 mois.



Dans une note aux clients, le bureau d'analyses a déclaré que le constructeur de moteurs à réaction sortira de la pandémie comme une 'entreprise plus forte'.



Goldman Sachs estime qu'un vaccin sera distribué en masse au cours des 12 prochains mois, ce qui permettra la reprise des voyages aériens.



Avec la reprise significative des voyages aériens, beaucoup des préoccupations sous-jacentes sur le bilan de GE passeront au second plan, a déclaré le bureau d'analyses.



