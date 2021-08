General electric : Le logiciel APM reconnu 'leader' par Verdantix

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé aujourd'hui que le cabinet d'analyses indépendant Verdantix a reconnu son logiciel APM (Asset Performance Management) comme 'leader' sur ce marché concurrentiel.



Verdantix s'est notamment concentré sur les quatre fonctionnalités principales d'une offre APM holistique, à savoir la surveillance de la santé des actifs, les prévisions de défaillances des actifs, l'optimisation de la maintenance et l'optimisation des performances.



GE fait savoir que son logiciel s'est avéré avoir une capacité complète et intersectorielle pour chaque catégorieétudiée.



Verdantix estime le marché des solutions APM à 2,7 milliards de dollars et anticipe une hausse de 12% d'une année sur l'autre pour atteindre 4,4 milliards de dollars en 2025.



