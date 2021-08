General electric : Lance une solution d'imagerie médicale sur le cloud

(CercleFinance.com) - GE Healthcare présente Edison True PACS, un système d'archivage et de communication d'imagerie médicale permettant d'accompagner le travail des radiologues.



Actuellement disponible aux États-Unis, cette solution va être déployée dans d'autres régions du monde dès 2022.



Edison True PACS rassemble la lecture de diagnostic, le workflow d'examen, l'IA, le post-traitement 3D, la visualisation ainsi que l'archivage sur une seule plate-forme, souligne GE.



Selon la société, cette solution permet d'augmenter l'efficacité de certains examens de plus de 50%, notamment grâce à l'IA.



Hébergé sur le cloud, Edison True PACS devrait aussi réduire 'considérablement' le coût de stockage des données.



