General electric : Lance Lifespan pour la transformation numérique

(CercleFinance.com) - GE annoncé le lancement de Lifespan, un nouveau portefeuille de produits numériques permettant aux clients d'optimiser les performances et les opérations des actifs renouvelables sur l'ensemble de leur flotte.



'Avec Lifespan, nous avons fait passer la transformation numérique au niveau supérieur. Cette nouvelle plate-forme montre vraiment comment les solutions numériques peuvent aider l'industrie éolienne à tirer le meilleur parti de l'énorme parc d'énergie éolienne qui existe aujourd'hui et qui continuera de croître au fil du temps ', a déclaré Anne McEntee, directrice générale de Onshore Wind Digital Services chez GE.



L'idée de Lifespan est d'aider les opérateurs à comprendre l'état de leurs actifs et à faire des choix optimaux à chaque étape, depuis la surveillance, l'analyse, l'inspection, l'exécution et la sécurité.





