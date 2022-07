General electric : Développe une flotte de véhicules de fret électriques

(CercleFinance.com) - GE Appliances (GEA) déploie une flotte de véhicules de fret électriques entre les entrepôts entrants de la société et ses installations de fabrication dans le Kentucky, la Géorgie et le Tennessee.



Cette décision augmentera l'efficacité, la fiabilité et réduira le coût de déplacement des matériaux et des composants de fabrication dans un segment critique de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.



Il fournira également des données permettant à l'entreprise d'évaluer les avantages environnementaux des véhicules électriques (VE) pour atteindre les objectifs de durabilité de ses opérations.



Les camions ont une autonomie de 200 miles par charge et couvriront environ 125 000 miles par an, éliminant ainsi 210 tonnes d'émissions de CO2 au cours de la première année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel