General electric : Contrat de 1,48 GW avec Invenergy dans l'Oklahoma

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné pour fournir 1485 MW d'énergie éolienne terrestre dans le cadre du groupe de projets 'North Central Wind Energy', conduit par Invenergy dans l'Oklahoma.



Développeur et exploitant mondial de solutions énergétiques durables, Invenergy développe actuellement un groupe de trois parcs éoliens dans cet Etat via les parcs de Traverse Wind Energy Center (999 MW), Maverick Wind Energy Center (287 MW) et Sundance Wind Energy Center (199 MW).



Les parcs éoliens de Maverick et Sundance devraient être opérationnels en 2021, un an avant Traverse. Une fois achevés, ces trois projets seront la propriété d'American Electric Power (AEP), précise GE.



