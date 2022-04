General electric : Confirme ses perspectives sur l'exercice 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires total (GAAP) de 17,0 milliards de dollars au 1er trimestre 2022 (stable). Le chiffre d'affaires ajusté ressort à 16,3 milliards de dollars, en hausse de +0,8% en organique.



Le total des commandes ressort à 18,9 milliards de dollars en hausse de +11% (commandes organiques +13%).



La marge bénéficiaire (GAAP) de -3,1% et la marge bénéficiaire ajustée est de +5,8 % (+110 pb en organique).



Le groupe a réalisé un BPA des activités poursuivies (GAAP) de -0,74 $, et un BPA ajusté de +0,24 $ (+0,11 $).



Le président-directeur général de GE, H. Lawrence Culp, Jr., a déclaré : ' Nos améliorations opérationnelles continues ce qui nous permet de réinvestir dans l'innovation à travers GE, et nos entreprises restent concentrées sur la croissance, soutenue par la reprise continue dans le secteur de l'aviation et la forte demande dans le secteur de la santé '.



' Nous maintenons la fourchette de perspectives que nous avons communiquée en janvier '. Pour 2022, GE anticipe un BPA ajusté entre 2,80 et 3,50 dollars, un FCF entre 5,5 et 6,5 milliards, une expansion d'au moins 150 points de base de sa marge de profit organique ajusté et une croissance dans le haut de la plage à un chiffre de ses revenus organiques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.