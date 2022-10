General electric : Annonce une commande de turbine à gaz d'Eneva au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une commande de turbine à gaz de classe H de la part d'Eneva, le plus grand opérateur privé de gaz naturel au Brésil, afin de soutenir la transition énergétique et de renforcer la croissance des énergies renouvelables dans le pays.



GE fournira une turbine à gaz 7HA.02 pour la nouvelle centrale électrique de réserve Azulão d'Eneva, qui contribuera à stabiliser le réseau.



' La technologie des turbines à gaz de classe H de GE a acquis une réputation de flexibilité, de rendement, de performance environnementale et de haute efficacité qui a conduit à sa croissance rapide dans le monde entier ', a déclaré Eric Gray, directeur général de GE Gas Power.



Selon l'opérateur du réseau national, la production éolienne et solaire passera de 15,6 % (27,8 GW) de la capacité totale installée du réseau en 2022 à 21,1 % (42,1 GW) en 2026.



