General electric : Achève l'installation d'une centrale de 250 MW en Suisse

(CercleFinance.com) - GE Gas Power a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la centrale électrique de réserve temporaire de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) située dans le centre de fabrication de GE à Birr, à environ 30 km à l'ouest de Zurich.



Selon GE, cette installation de 250 MW - alimentée par huit des turbines à gaz aéro-dérivées mobiles TM2500 montées sur remorque - aidera à répondre à la demande d'électricité, à prévenir les pénuries et à améliorer la fiabilité critique de l'approvisionnement énergétique du pays

GE précise avoir achevé l'installation de l'équipement en seulement 26 semaines.



' Au plus fort de janvier, nous avions environ 500 personnes travaillant sur ce projet, qui a été exécuté en toute sécurité et en un temps record', a commenté Christian Verhoeven, directeur de la technologie - Suisse, GE Gas Power.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel