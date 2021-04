General electric : Accord 'historique' avec Hitachi ABB Power Grids

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La division Grid Solutions de GE Renewable Energy et Hitachi ABB Power Grids, ont annoncé aujourd'hui un accord de licence réciproque non exclusif lié à l'utilisation d'un gaz alternatif à l'hexafluorure de soufre (SF₆) utilisé dans les équipements haute tension.



Ce mélange gazeux à base de fluoronitrile aura un impact environnemental significativement réduit par rapport au SF₆.



GE qualifie cet accord 'd'historique' et précise que les deux sociétés partageront donc une propriété intellectuelle liée à leurs solutions respectives sans SF₆.



Cet accord devrait contribuer à accélérer l'utilisation d'isolants éco-efficaces, comme alternative au SF₆.



Dans les années à venir, cette solution pourrait même s'imposer comme un nouveau standard, espère GE, ce qui constituerait un changement de taille alors que le gaz SF₆ est la norme dans l'industrie du transport et de la distribution d'énergie électrique depuis plus d'un demi-siècle.



