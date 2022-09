Geci intl : Le spécialiste du conseil en ingénierie Geci International rafle un gros contrat au Brésil

(BFM Bourse) - La filiale brésilienne de la société a remporté un succès commercial auprès du spécialiste suédois des équipements de télécommunications Ericsson. Le montant du contrat est évalué entre 1,4 million et 2 millions d’euros sur deux ans.

La filiale brésilienne de Geci International enchaîne un nouveau succès commercial. Après avoir remporté un contrat d’environ 1 million d’euros fin juillet auprès du groupe chinois de télécommunications ZTE, AS+Do Brasil récidive, cette fois auprès du suédois Ericsson.

Ce nouveau contrat concerne l’installation et la mise en service d’une infrastructure de réseaux sans fil 4G et 5G pour améliorer la disponibilité du haut débit au Brésil. En terme de montant, ce contrat est évalué entre 7 millions et 10 millions de réals brésiliens sur deux ans, soit entre 1,4 million et 2 millions d’euros. Un succès significatif à l’échelle de Geci International dont les revenus s’étaient établis à 18,3 millions d’euros sur l’exercice 2021-2022 clos en mars dernier.

Bond des ventes de la filiale brésilienne

"Ce succès vient confirmer la solidité des positions du Groupe au Brésil pour saisir l’immense potentiel lié à l’installation de flottes entières d’équipements de télécommunications ou à l’extension de la couverture réseau", a assuré l’entreprise dans un communiqué.

AS+Do Brasil tire pour l’heure bien parti de cette tendance, ayant vu ses ventes bondir de 80% sur l’exercice 2021-2022.

Ce contrat majeur dynamise l’action Geci International. A la Bourse de Paris, le groupe fondé en 1980 et coté sur Euronext Growth s’adjuge 9% après avoir pris plus de 20% au cours de la journée. Une progression qu’il convient évidemment de mettre en perspective du faible nominal de l’action, qui s’échange à 0,001 euro, et de sa capitalisation boursière d’environ 2 millions d’euros. Ainsi qu'avec la chute du titre, qui plonge de près de 90% depuis le début de l'année.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse