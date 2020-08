Gea grenobl.elect. : Les revenus trimestriels à 5,06 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe GEA annonce ce soir un chiffre d'affaires HT, pour le troisième trimestre de son exercice 2019/2020, de 5,06 millions d'euros, contre 7,17 millions un an plus tôt à la même période.



'La baisse significative des facturations observée au cours du troisième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier (- 29,3 %) a été particulièrement sensible à l'export (- 50,2 %) tandis que les facturations domestiques ont légèrement progressé (+ 7,7 %). Le chiffre d'affaires export n'a ainsi représenté que 35,7 % des facturations du trimestre contre 50,7 % un an auparavant', détaille le groupe.



