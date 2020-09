Gaumont : Réduction de la perte au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Gaumont publie un résultat consolidé part du groupe en perte de 5,9 millions d'euros au 30 juin 2020 contre une perte de 18,1 millions au premier semestre 2019, avec un chiffre d'affaires en croissance de 47% à 69,9 millions d'euros.



Cette hausse des revenus provient du chiffre d'affaires lié aux ventes de droits de diffusion aux chaînes de télévision françaises et de celui de l'activité de production et de distribution d'oeuvres télévisuelles.



Gaumont précise que la situation d'urgence sanitaire instaurée au premier semestre 'induit un ajustement du plan de sorties de films et un décalage de livraison des productions du groupe dont les effets seront sensibles au second semestre 2020'.



