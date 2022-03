Galapagos : Nouvelle approbation pour Jyseleca au Japon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Galapagos s'adjuge plus de 3% à Amsterdam, après l'approbation par le ministère japonais de la santé de Jyseleca, un inhibiteur préférentiel oral de JAK1 administré une fois par jour, pour le traitement des patients atteints de colite ulcéreuse active modérée à sévère.



Cette approbation est basée sur les données d'une étude de phase 2b/3 qui a montré que Jyseleca 200mg était bien toléré et efficace comme traitement d'induction et d'entretien sans qu'aucun nouveau résultat d'innocuité ne soit rapporté.



Jyseleca a déjà été approuvé au Japon en septembre 2020 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, y compris la prévention des lésions articulaires structurelles, chez les patients présentant une réponse inadéquate aux traitements conventionnels.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.