Fromageries bel : Vers une gouvernance dissociée en 2022

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bel annonce son intention d'évoluer vers une gouvernance dissociant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, une fonction pour laquelle devrait être proposée courant 2022, la nomination de Cécile Béliot.



Dans la période de transition qui s'ouvre, Cécile Béliot est nommée directrice générale adjointe groupe et succède à Antoine Fiévet aux fonctions de présidente du comité de surveillance de MOM (marques Materne, Pom'Potes/GoGo squeeZ, Mont-Blanc ...).



'Depuis son arrivée en 2018, Cécile Béliot a défini au sein du comité exécutif les piliers de la stratégie au service d'un modèle de croissance durable, et a piloté depuis, aux côtés d'Antoine Fiévet, le déploiement de cette stratégie', rappelle le groupe agroalimentaire.



