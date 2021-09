Fromageries bel : Finalise la cession de Leerdammer à Lactalis

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bel annonce aujourd'hui la cession d'un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine, à Lactalis.



Le périmètre concerné est transféré à Lactalis par Sicopa, filiale détenue à 100% par Bel, en échange de 1.591.472 actions Bel (représentant 23,16% du capital de Bel) détenues par Lactalis.



Antoine Fievet, président-directeur général du Groupe Bel, s'est dit 'réjoui' par le succès de cette opération qui offre 'de nouvelles perspectives aux marques Shostka et Leerdammer'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

