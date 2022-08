Frey : La foncière Frey se déploie en Europe de l'Est en rachetant un centre commercial en Pologne

(BFM Bourse) - La foncière spécialisée dans le développement et la gestion de centres commerciaux, renforce sa présence en Europe avec l'acquisition de Matarnia Park Handlowy à Gdańsk. Cette opération marque également le premier investissement de Frey en Pologne, une des économies les plus dynamiques d'Europe.

La foncière Frey déploie sa stratégie paneuropéenne en mettant le cap à l'Est avec une première acquisition en Pologne. La société annonce avoir signé une promesse d’achat pour le parc d'activités commerciales Matarnia Park Handlowy situé dans la ville polonaise de Gdańsk.

Cette acquisition a été réalisée auprès d’Ingka Centres, la filiale d'Ikea dédiée à la promotion immobilière et l’installation d’enseignes autour des magasins du géant suédois de l'ameublement. Frey annonce un montant total d’investissement proche de 105 millions d’euros, droits inclus. "Cette acquisition va permettre à Frey de poursuivre le déploiement de sa stratégie qui consiste à devenir le leader européen du commerce durable", déclare Antoine Frey, président directeur général de Frey. Le groupe était déjà présent au Portugal et en Espagne. "Cette acquisition marque également le premier investissement de Frey en Pologne, une des économies les plus dynamiques d'Europe", poursuit-il.

Situé à 10 km au sud-est de Gdańsk, ville portuaire de la mer Baltique, Matarnia Park Handlowy est une zone commerciale d'une surface de 52.278 m2. Elle entoure le seul Ikea de la région, le magasin de l'enseigne suédoise le "plus proche étant à 3 heures de route" précise Frey. En prenant en compte la surface du magasin d'Ikea, la superficie de l’ensemble commercial monte à 73.000 m2.

Selon Frey, le site présente de "sérieux atouts". Parmi les points forts relevés par la foncière française, sa localisation "stratégique" dont l'accessibilité est présentée comme "exceptionnelle". Matarnia Park Handlowy est situé au croisement des grands axes régionaux et dispose également d’une bonne desserte en transports en commun.

Une clientèle à fort pouvoir d'achat

Située à moins de 20 minutes de Matarnia Park Handlowy, la zone de chalandise est composée de plus de 600.000 habitants dont le pouvoir d’achat est 15% supérieur à la moyenne nationale polonaise. Elle est "en pleine expansion", précise Frey.

L'offre commerciale (mode et maison, bricolage et électronique) est considérée par Frey comme "attractive et complémentaire" et est développée sur 52.278 m2 de surface commerciale. L'attractivité de la zone commerciale est sécurisée par des enseignes leaders de leur secteur (MediaMarkt, OBI, SportsDirect.com, H&M et TK Maxx etc.). Matarnia Park Handlowy offre en outre une "rentabilité récurrente et sécurisée avec un taux d’occupation actuel de 98% et un revenu locatif annuel net d’environ 8 millions d’euros".

Vers un Shopping Promenade

Frey prévoit de transformer Matarnia Park Handlowy pour l'adapter aux standards de ses Shopping Promenade, le nouveau concept de centre commercial de plein air de la foncière. "La configuration actuelle du site, à ciel ouvert et avec un plan efficient, permettra à terme de proposer une promenade commerciale valorisée et remise aux codes urbains actuels", souligne Frey. La foncière entend ainsi proposer une offre de restauration plus attractive avec de nouvelles enseignes et par l’extension de la zone consacrée à la restauration déjà existante. Un nouveau panel de services viendra compléter l’offre commerciale (cabinet médical, pharmacie, fitness, fleuriste...).

A la Bourse de Paris, l’action Frey progresse de 1,20% à 33,60 euros vers 15h30 et de 2,44% depuis le 1er janvier 2022.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse