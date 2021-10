Francaise de l'energie : Les résultats bien accueillis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Française de l'Energie affiche une hausse de près de 12% à la Bourse de Paris vendredi suite à la publication de ses résultats annuels 2020/2021.



Le producteur d'énergie à empreinte carbone négative dit avoir achevé son exercice sur une nette amélioration de ses principaux agrégats financiers.



Le groupe fait état d'un chiffre d'affaires de 10,2 millions d'euros, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente, pour un bénéfice opérationnel de 1,4 million d'euros, à comparer avec une légère perte à l'issue du précédent exercice.



Sa marge d'EBITDA ressort à 29%, contre 14% sur l'exercice 2019/2020.



Dans son communiqué, la PME dit avoir bénéficié de l'augmentation de ses volumes de production, de la maîtrise de ses coûts opérationnels et de la remontée des prix du gaz et de l'électricité.



Sur cette base, La Française de l'Energie confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 millions d'euros pour une marge sur EBITDA supérieure à 45% d'ici fin 2022.



