Forsee power : Berenberg entame le suivi à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a entamé lundi sa couverture sur Forsee Power avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 12 euros, estimant que l'entreprise dispose du potentiel pour 'électrifier le marché'.



'Son carnet de commandes de l'ordre d'un milliard d'euros ainsi que la qualité de son actionnariat nous rendent confiants dans sa capacité à faire croître ses performances financières rapidement et à créer de la valeur pour les actionnaires', explique Berenberg dans une note de recherche.



