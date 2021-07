Ford motor : Ventes en Chine en hausse de 24% au premier semestre

(CercleFinance.com) - Ford dit avoir vendu 306.700 véhicules en Chine au cours du premier semestre, un chiffre en augmentation de 24% par rapport à l'année précédente.



Une croissance que le groupe américain attribue aux ventes solides de sa marque haut-de-gamme Lincoln, dont les ventes ont plus que doublé pour dépasser les 42.200 unités sur les six premiers mois de l'année.



Ford met par ailleurs en avant la vigueur de ses ventes de SUV (+35%) et de ses véhicules utilitaires Transit (+22%).



Le constructeur automobile reconnaît toutefois que la pénurie mondiale de semi-conducteurs a pénalisé son activité au cours des derniers mois.



Au deuxième trimestre, Ford a vendu 152.900 véhicules en Chine, soit une baisse de 3,6% sur un an.



