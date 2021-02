Ford motor : Va accélérer la production des véhicules électriques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford s'engage aujourd'hui à accélérer la production de ses véhicules électriques et à développer et électrifier de manière substantielle sa gamme de véhicules utilitaires.



Ford s'engage à ce que, d'ici mi-2026, 100 % de sa gamme de véhicules particuliers en Europe soit disponible en version 100% électrique ou hybride rechargeable, et 100% électrique d'ici 2030.



De même, toute la gamme de véhicules utilitaires de Ford sera disponible en version électrique ou hybride rechargeable d'ici 2024.



Les deux tiers des ventes de véhicules utilitaires Ford devraient également être électriques ou hybrides rechargeables d'ici 2030.



Ford a annoncé investir pas moins de 22 milliards de dollars (environ 18,2 milliards d'euros) dans l'électrification à l'échelle mondiale jusqu'en 2025, soit près du double de ce que Ford s'était précédemment engagé à investir dans les véhicules électrifiés.



