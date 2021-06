Ford motor : Rappel de plus de 37.000 Transit au Canada

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé vendredi qu'il allait rappeler plus de 37.000 véhicules utilitaires Transit au Canada en raison de problèmes de corrosion susceptibles d'apparaître dans les régions côtières du pays.



Le deuxième constructeur automobile américain évoque un problème de corrosion au niveau du pivot des rétroviseurs risquant de limiter la visibilité du conducteur et d'entraîner un accident.



Ford précise toutefois qu'il n'est au courant d'aucun accident provoqué par ce défaut, ni d'aucune blessure provoquée par le motif du rappel.



Les provinces canadiennes concernées sont celles du Nouveau Brunswick, du Newfoundland, du Labrador, de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ontario, de l'Ile-du-Prince-Édouard et du Quebec.



L'action Ford gagnait 0,5% vendredi à Wall Street en tout début de séance.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel