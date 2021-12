Ford motor : Le PDG de Deere rejoint le conseil d'administration

(CercleFinance.com) - John May, le PDG du fabricant de machines agricoles Deere, a été nommé au conseil d'administration de Ford, annonce jeudi le géant automobile américain.



John May, qui avait pris la direction générale de Deere en 2019 avant d'être nommé président en 2020, siégera aux comités de Ford ayant trait aux finances, aux rémunérations, aux compétences, aux nominations et à la gouvernance, est-il précisé dans un communiqué.



Bill Ford, le président exécutif du groupe de Dearborn (Michigan), précise que son expérience dans la transformation stratégique de Deere sera précieuse alors que Ford négocie actuellement son virage vers l'électrique.



Sa nomination, qui portera à 15 le nombre d'administrateurs du constructeur américain, prend effet immédiatement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel