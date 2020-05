Ford motor : Lance trois rappels en Amérique du nord

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce mardi émettre trois rappels de sécurité en Amérique du nord.



Ces rappels concernent respectivement des Ford Expedition et Lincoln Navigator de 2020, des Mustang de 2019/2020 et des Expedition de 2019, et des Ford Transit Connect de 2014-2017.



Le groupe précise n'être au courant d'aucun accident ou blessure en rapport avec ces rappels.



