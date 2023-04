Ford motor : La Mustang, voiture de sport la plus vendue en 10 ans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford fait savoir que sa Ford Mustang® - qui fête cette année son 59e anniversaire - s'est avéré être la voiture de sport la plus vendue au monde au cours de la dernière décennie.



'Nous sommes fiers de toute la famille Mustang, de ce qu'elle représente pour Ford et en particulier pour nos propriétaires et fans passionnés de Mustang', a déclaré Dave Bozeman, vice-président des véhicules passionnés pour Ford Blue et de la division du service client de Ford.



Selon les données internes de Ford, les États-Unis restent le pays où la demande de Mustang est la plus forte, représentant 78 % des ventes mondiales. Parmi les autres marchés qui ont connu une croissance des ventes de Mustang en 2022, citons l'Allemagne, en hausse de 17,0%, la Grande-Bretagne, en hausse de 14,4%, la Suisse, en hausse de 14,9% et le Moyen-Orient, en hausse de 7,4%.



La toute nouvelle Ford Mustang 2024 de septième génération écrira un nouveau chapitre à ce modèle iconique.



Pour rappel, Ford a produit sa 150 000e Mustang Mach-E depuis le début de sa production il y a près de deux ans, une étape importante alors que l'entreprise fait évoluer la production de véhicules électriques à un rythme de 600 000 par an d'ici la fin de 2023 et de plus de 2 millions par an d'ici 2026.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.