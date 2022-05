Ford motor : Double dégradation de Wells Fargo, qui sous-pondère

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a annoncé jeudi avoir abaissé sa recommandation sur le titre Ford de deux crans, passant de 'surpondérer' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours ramené de 24 à 12 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire redoute que l'exercice 2022 constitue pour le groupe un pic en matière de résultats, la transition vers les véhicules électriques étant ensuite appelées à pénaliser ses comptes.



Wells Fargo met surtout en avant la grande dépendance du deuxième constructeur automobile américain à la gamme de pick-ups F-Series, qui génère plus de 60% de ses bénéfices, une situation qui rend selon lui problématique le passage de relais vers sa version électrique, le Lightning.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.