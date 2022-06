Fonciere inea : Acquisition de bureaux à Toulouse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Foncière Inea a annoncé mardi l'acquisition d'un ensemble immobilier situé près de Toulouse, sans toutefois dévoiler les termes financiers de l'opération.



Inea, valorisée plus de 380 millions d'euros en Bourse, précise que l'ensemble, qui est actuellement entièrement occupé par la direction régionale d'EDF, se compose de trois bâtiments pour une surface totale de 12.700 m2, avec 615 unités de parking et des terrasses.



La foncière, qui rappelle qu'elle avait cédé en début d'année l'ensemble Wooden Park à la commune de Toulouse afin qu'elle y installe le commissariat de la police municipale, explique que ce rachat lui permet de reprendre position sur un secteur tertiaire 'bien établi'.



Implanté à proximité de la rocade, de l'autoroute A64 et de la station de métro Basso Cambo, le site n'est qu'à dix minutes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac par la route.



Le programme est certifié HQE/TPHE 2005, avec un niveau de consommation est déjà inférieur aux exigences du dispositif Éco-énergie tertiaire pour 2030.



La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate Toulouse.



