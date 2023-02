Fnac darty : L'appétit de Daniel Kretinsky pour un rachat de Fnac Darty relance la spéculation sur le titre

(BFM Bourse) - L'action Fnac Darty bondit de plus de 10% ce jeudi, après que BFM Business a rapporté que l'homme d'affaires tchèque souhaitait racheter les 20% détenus par l'allemand Ceconomy au capital de la société française, et pourrait ainsi sortir le groupe de la cote.

L'hypothèse d'un rachat de Fnac Darty court longtemps. Voire depuis son introduction sur la cote parisienne, en 2013, comme le soulignait l'an passé L'Agefi. Mais les difficultés du groupe liées notamment à la crise sanitaire ont éclipsé ces dernières années cette possibilité.

Elle revient désormais avec force sur le devant de la scène, grâce à un article de BFM Business. Selon les informations de nos collègues, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, qui possède 20% du capital du groupe de distribution spécialisée, compte racheter les parts de Ceconomy, une société allemande très similaire à Fnac Darty, qui détient elle-même 24% du capital de l'entreprise dirigée par Enrique Martinez.

Ce dernier verrait d'ailleurs d'un bon œil les ambitions du Tchèque car les relations avec le groupe allemand sont actuellement quasi nulles.

Cap sur les acquisitions

Via cette opération, Daniel Kretinsky souhaite, selon un proche du groupe, que Fnac Darty procède à des acquisitions, ce qui est également l'ambition de l'entreprise. Mais l'immobilisme de son actionnaire allemand handicape la société dans sa volonté de participer à la consolidation du marché. L'homme d'affaires tchèque et Fnac Darty ont tous deux des vues sur Cdiscount, pour l'heure propriété du groupe Casino. Mais ce dernier pourrait un jour la vendre pour accélérer son désendettement.

En rachetant la part de Ceconomy, Daniel Kretinsky pourrait envisager de sortir Fnac Darty de la Bourse, puisqu'il franchirait le seuil des 30% du capital synonyme d'offre publique d'achat (OPA) obligatoire. Reste que si des approches ont eu lieu l'an passé, Ceconomy ne compte pas vendre ses parts, selon les sources de BFM Business.

Ceconomy lui-même intéressé par un rachat?

A la Bourse de Paris, l'action Fnac Darty s'envole à la suite de la parution des informations de BFM Business. "Les investisseurs prennent acte du retour de la spéculation sur Fnac Darty, quand bien même Ceconomy n'est pas vendeur dans l'immédiat", souligne Clément Genelot, analyste chez Bryan Garnier & Co.

"On comprend que Daniel Kretinsky n'a pas un simple profil d'investisseur financier mais compte endosser un rôle plus stratégique, avec une volonté de remettre Fnac Darty dans un mouvement plus offensif avec des acquisitions. Or ce profil réclame de la patience, du temps long, qui n'est pas vraiment le temps du marché", développe-t-il.

"On peut penser que Daniel Kretinsky a pour volonté de racheter Cdiscount dans tous les cas de figure, que Fnac Darty soit encore coté ou non. Et si Ceconomy continue de faire obstruction, l'homme d'affaires pourrait bien plaider pour que Fnac Darty acquiert Cdiscount via une augmentation de capital qui lui serait réservée, ce qui diluerait potentiellement Ceconomy et diminuerait également le cours de Bourse", estime l'analyste, une hypothèse également évoquée par BFM Business.

Mais Daniel Kretinsky n'est peut-être pas le seul acquéreur potentiel de Fnac Darty. "Si Ceconomy n'est pas vendeur, c'est probablement parce que le groupe allemand compte racheter Fnac Darty dans un horizon de 2-3 ans", juge Clément Genelot.

Dans tous les cas, les actionnaires minoritaires peuvent espérer à terme que le dossier bouge, avec une potentielle prime. Ce, alors que Fnac Darty a vu son cours chuter de près de 60% sur cinq ans. Le groupe publiera ses résultats annuels ce jeudi après la clôture du marché.

