Fnac darty : L'activité de Fnac Darty atteint un niveau record mais la rentabilité déçoit les marchés

(BFM Bourse) - Jugée contrastée, la publication annuelle de Fnac Darty est largement vendue par le marché parisien ce jeudi, les investisseurs regrettant notamment une marge opérationnelle légèrement plus faible qu'attendu.

Il ne fait pas bon décevoir, même à la marge, un marché particulièrement tendu ces temps-ci. À 10h30 et alors que le CAC 40 affiche une baisse de 3,3% le ramenant à un plus bas depuis début octobre dernier, le titre Fnac Darty chute de son côté de 11,1%, soit le recul le plus prononcé parmi l'ensemble des valeurs éligibles au SRD. À 45,26 euros, le titre du distributeur spécialisé se négocie à un plancher depuis janvier 2021.

Fnac Darty a pourtant dévoilé des résultats annuels "globalement en ligne avec les attentes" souligne Florent Thy-Tine, analyste chez Midcap en charge du suivi de la valeur. Le groupe se félicite en particulier d'avoir franchi la barre des 8 milliards d'euros de revenus en 2021, un record, grâce à une progression de 7,4% des ventes. Le bénéfice net consolidé part du groupe a de son côté bondi à 160 millions d'euros, contre un million en 2020.

Fort de ses résultats en nette hausse et conformément à la politique de retour à l’actionnaire annoncée lors du lancement du plan stratégique Everyday en février dernier, Fnac Darty proposera le versement d’un dividende ordinaire de 2 euros par action, doublé par rapport à l'année dernière et représentant un taux de distribution de près de 37% du bénéfice net part du groupe des activités poursuivies 2021.

Prudence pour 2022

Si le directeur général du groupe Enrique Martinez évoque une "remarquable performance" dans un contexte qui demeure "incertain", l'analyste de Midcap juge pour sa part cette publication "contrastée". Le chiffre d'affaires annuel a certes atterri légèrement au-dessus des prévisions mais le résultat opérationnel courant ressort lui à 271 millions, contre un consensus à 278 millions, traduisant une marge opérationnelle courante de 3,4% (3,5% attendu), "en progression de 60 points de base (bps) (soit +0,60 point de pourcentage, NDLR) par rapport à 2020 mais encore en recul de 40 bps par rapport à 2019 principalement en raison d’un faible niveau d’activité sur la billetterie" souligne-t-il.

Le groupe ne fournit par ailleurs pas de perspectives chiffrées pour l'exercice en cours, expliquant que "le début de l’année reste perturbé par la crise sanitaire et la montée progressive de l’inflation". "Dans ce contexte et compte tenu du fort effet de base de comparaison au premier semestre, Fnac Darty reste prudent, à ce stade, sur l’évolution de ses marchés en 2022" est-il indiqué. "Comme attendu, les perspectives restent prudentes. [...] Si cette publication est globalement conforme aux attentes, nous restons un peu déçus du niveau de rentabilité sur le second semestre" commente Florent Thy-Tine.

"S’il est difficile de faire des comparaisons étant donné les effets périmètres et l’impact de la billetterie, nous estimons tout de même que le groupe a du mal à réaliser un effet de levier sur la croissance qu’il a généré. Nous supposons que le groupe a des difficultés à valoriser la croissance des ventes en ligne (investissement pour soutenir la croissance) alors que les nouveaux projets pèsent sur la rentabilité (Darty Max) sans avoir pleinement généré ses revenus et que la performance de Nature & Découverte a également pénalisé le groupe" développe-t-il. 2022 pourrait donc selon lui être "une année de transition", ce qui l'incite à ajuster à la baisse sa cible sur le titre, de 83 à 78 euros.

En marge de ses résultats, Fnac Darty a par ailleurs publié un communiqué distinct annonçant la signature d'un partenariat avec Google, "centré sur l’usage de la data" et qui "vise à accélérer la transformation digitale du groupe dans un contexte de mutation profonde du commerce". Celui-ci présente trois axes stratégiques devant notamment permettre d'établir de nouveaux standards pour les parcours d’achats en ligne et sur mobile, et plus largement d'améliorer l'expérience client.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse