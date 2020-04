Fleury michon : Résultat net consolidé négatif pour 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Fleury Michon a fait état ce mardi après Bourse d'un résultat net consolidé de -28 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre +14,4 millions à fin 2018.



'Le résultat net 2019 est fortement dégradé par la diminution du résultat opérationnel courant, l'impact d'éléments non récurrents et le résultat des sociétés mises en équivalence', précise Fleury Michon.



Le résultat opérationnel du groupe alimentaire est lui aussi passé dans le rouge, de +18,7 à -19,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est de son côté ressorti à -5,7 millions d'euros, à comparer à +20,4 millions, tandis que le chiffre d'affaires a été porté à 747,6 millions d'euros (+3,1%).



'Après une année 2019 très difficile, nous avons commencé à mettre en place les mesures nécessaires au redressement du Groupe. Compte tenu des nombreuses incertitudes liées à la crise du Covid-19, le Groupe n'est cependant pas en mesure de confirmer les perspectives précédemment communiquées. De nouvelles perspectives seront établies après cette période de crise', indique Billy Salha, Directeur général du Groupe.



