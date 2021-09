Fermentalg : Une nouvelle installation d'économie circulaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fermentalg poursuit sa trajectoire haussière en Bourse ce lundi après avoir annoncé le démarrage, par sa filiale CarbonWorks, d'un démonstrateur de capture et de bioconversion du CO2.



Le titre du spécialiste de l'exploitation bioindustrielle des microalgues progresse actuellement de 3,2%, ce qui porte ses gains depuis le début de l'année à près de 99%.



CarbonWorks, une co-entreprise détenue à parts égales avec le groupe Suez, a mis en service le premier démonstrateur industriel de sa technologie de capture et de bioconversion du CO2 par photosynthèse algale.



Ce photo-bioréacteur de nouvelle génération, installé sur un site de méthanisation agricole basé en Gironde, doit capter et dissoudre le CO2 produit par l'usine de biogaz.



L'installation vise aussi à transformer le carbone séquestré en biomasse organique par voie photosynthétique puis à valoriser cette biomasse comme traitement naturel antifongique, en substitution des pesticides de synthèse.



Cette expérimentation, d'une durée initiale de 12 mois, est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine et a été identifié par Bpifrance dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA).



