Fermentalg : La dynamique de doublement des ventes confirmée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fermentalg progresse de près de 2% ce mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un nouveau record de ventes trimestrielles et confirmé ses perspectives pour l'année en cours.



Le spécialiste de l'exploitation bioindustrielle des microalgues a enregistré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de presque 2,9 millions d'euros, plus que doublé par rapport aux 1,2 million enregistrés l'année dernière à la même époque



Conforté par ce trimestre jugé 'très bon', Fermentalg dit aborder son nouvel exercice avec l'ambition de maintenir une dynamique de doublement des ventes annuelles, comparable à celle enregistrée en 2021.



Fermentalg fabrique des actifs issus de microalgues à destination de la

nutrition, la santé et de l'environnement sous forme de lipides nutritionnels, de protéines et de colorants alimentaires naturels.



Sa gamme d'Oméga-3s d'origine algale rencontre un succès croissant auprès de clients soucieux de la dégradation de la qualité des huiles de poisson et militant pour une moindre dépendance envers la pêche industrielle.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.