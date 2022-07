Fermentalg : BSA-DE exercés à 82%

(CercleFinance.com) - Fermentalg, spécialiste de la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro-algues, annonce que depuis leur émission, la conversation des BSA-DE a donné lieu à la création de 2.421.715 actions nouvelles, soit un taux d'exercice de 82% au total.



La période d'exercice des BSA-DE, attribués gratuitement à tous les actionnaires en juin 2020 et qui donnaient droit au porteur d'acquérir une action nouvelle au prix de 1,75 euro pour sept BSA-DE exercés, est arrivée à échéance le 25 juin 2022.



