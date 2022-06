Fdj : Dévoile 'As de Coeur', nouveau ticket à gratter

(CercleFinance.com) - FDJ dévoile ' As de coeur ', un nouveau ticket de jeu à gratter qui sera disponible dès lundi en point de vente ainsi qu'en ligne.



Ce nouveau jeu de la gamme illiko permet de remporter jusqu'à 500 000 euros pour une mise de 5 euros et présente une chance sur 2,92 de remporter un lot, précise la FDJ.





