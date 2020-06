FAURECIA : Outil de couverture proposé

(BFM Bourse) - FAURECIA constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 289MZ émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 25 € et d’échéance courte au 18/09/2020. L'effet de levier est proche de 4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En dépit d'une très belle et forte réaction acheteur à effet d'amplification marquée (19 mars - 03 juin), la situation technique de l'action de l'équipementier automobile reste particulièrement fragile. Une fausse sortie au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui est au demeurant restée impassiblement baissière, une résistance formé sous les 40 euros et la combinaison de bougies en trois corbeaux invite à la plus grande prudence.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 289MZ, sur FAURECIA, à 0.400 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 28.850 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 36.010 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.40 € PUT Objectif : 28.850 € Stop : 36.010 € Mnemo : 289MZ Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 25.00 € Echéance : 18/09/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime