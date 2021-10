Exxon mobil corp : Vers une extension du site CSC de LaBarge

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce avoir lancé le processus de contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dans le cadre de ses plans visant à étendre le captage et le stockage du carbone (CSC) sur son site de LaBarge, au Wyoming.



Le projet d'expansion de ce site, qui a déjà capturé plus de CO2 que toute autre installation dans le monde, permettra de capturer jusqu'à un million de tonnes de CO2, en plus des six à sept millions de tonnes déjà capturées à LaBarge chaque année.



Ce projet représente un investissement proposé de 400 millions de dollars. Une décision finale d'investissement est attendue en 2022 et sera basée sur plusieurs facteurs, y compris les approbations réglementaires. Les opérations pourraient commencer dès 2025.



