Exxon mobil corp : Va réduire ses dépenses à cause du COVID-19

(CercleFinance.com) - Le groupe ExxonMobil a annoncé chercher à réduire considérablement ses dépenses en raison des conditions du marché causées par la pandémie de COVID-19 et l'effondrement des prix des matières premières.



Citant un 'environnement sans précédent', le géant de l'énergie a déclaré évaluer 'toutes les étapes appropriées' pour réduire ses dépenses en capital et ses dépenses d'exploitation à court terme.



La société a précisé qu'elle dévoilera ses plans une fois qu'ils seront finalisés.





