Exxon mobil corp : Une réorganisation en trois grandes divisions

(CercleFinance.com) - A quelques heures de la publication de ses résultats trimestriels, ExxonMobil a annoncé mardi qu'il allait se réorganiser en trois divisions, dont un nouveau segment entièrement dédié à ses activités à faibles émissions de carbone.



Une division est notamment appelée à réunir les anciennes branches pétrochimiques et aval sous l'appellation 'solutions de produits', tandis que la branche amont (exploration et production) gardera son indépendance.



La troisième activité abritera les activités les moins carbonées du groupe américain, dont les technologies de capture et de stockage du carbone sur lesquels il semble beaucoup miser.



Cette réorganisation, rendue publique juste avant la publication de ses résultats de quatrième trimestre, intervient alors qu'ExxonMobil se dit bien parti pour dépasser son objectif d'au moins six milliards de dollars de réductions de coûts à horizon 2023, en comparaison avec 2019.



La restructuration sera effective au début du mois d'avril, précise Exxon dans son communiqué.



Le géant texan indique par ailleurs qu'il prévoit de déménager son siège historique d'Irving vers son campus situé au nord de Houston, un changement qui devrait être finalisé d'ici à la mi-2023.



