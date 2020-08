Exxon mobil corp : Une page se tourne avec la sortie du Dow Jones

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels d'entreprise Salesforce.com remplacera à partir du lundi 31 août le géant pétrolier Exxon Mobil au sein du Dow Jones, l'indice regroupant les 30 valeurs phares de Wall Street, a annoncé hier soir la société S&P Dow Jones Indices.



Le gestionnaire d'indices a précisé que l'action du spécialiste des logiciels de gestion de la relation client (CRM) contribuerait à accroître le poids du secteur technologique au sein du Dow Jones, alors que le cours de l'action Apple doit être divisé par quatre cette semaine.



Exxon, alors dénommé Standard Oil of New Jersey, était entré sur l'indice vedette en 1928 et était resté membre du Dow Jones sans discontinuer depuis.



La sortie du poids lourds pétrolier ne constitue cependant pas une véritable surprise en cette période de transition énergétique et alors que son action a perdu près de 40% de sa valeur depuis le 1er janvier, sur fond de crise du Covid.



Dans les premiers échanges mardi matin, son titre reculait de 2,2% tandis que l'action Salesforce avançait, elle, de plus de 3%.



