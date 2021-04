Exxon mobil corp : Un partenariat dans les biocarburants étendu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé jeudi avoir étendu son accord de partenariat industriel avec Global Clean Energy, un groupe de Los Angeles spécialisé dans les biocarburants.



Aux termes de l'accord, le géant pétrolier américain deviendra l'acheteur exclusif du diesel renouvelable appelé à être produit par l'entreprise sur son site de Bakersfield (Californie) à partir de l'an prochain.



ExxonMobil indique qu'il prévoit désormais de faire l'acquisition de cinq millions de barils par an, alors que le partenariat signé l'an dernier ne portait que sur la livraison de 2,5 millions de barils.



Au moment de sa mise en service, la bioraffinerie de Bakersfield devrait atteindre une production équivalente à 15.000 barils de biocarburant par jour.



Son diesel renouvelable sera assemblé à partir de plusieurs matières biologiques non traditionnelles, comme l'huile de cuisine usagé, l'huile de soja, ou l'huile de maïs.



